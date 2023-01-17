Герасимова (Грязева) Зоя Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения23.04.1899
Дата смерти04.03.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1899
Отец: Грязев Дмитрий Павлович
Мать: Грязева Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
07.11.1920
Отец ребёнка: Герасимов Николай Алексеевич
Бракосочетание
1920
Рождение ребёнка
05.09.1922
Дочь: Демина Вера Николаевна
Отец ребёнка: Герасимов Николай Алексеевич
Образование
Неизвестно
гимназия в Сапожке,педагогические курсы
Крещение
Неизвестно
Крестные-учитель ремесленного училища Иван Никитин Гусев и дочь сапожковского мещанина Надежда Иванова Добронравова.
Смерть
04.03.1982
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость