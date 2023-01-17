Герасимова (Грязева) Зоя Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимова (Грязева) Зоя Дмитриевна

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Место рождения

Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

23.04.1899

Дата смерти

04.03.1982

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1899

Отец: Грязев Дмитрий Павлович

Мать: Грязева Ольга Ивановна

Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
07.11.1920

Сын: Герасимов Лев Николаевич

Отец ребёнка: Герасимов Николай Алексеевич

Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
1920

Муж: Герасимов Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
05.09.1922

Дочь: Демина Вера Николаевна

Отец ребёнка: Герасимов Николай Алексеевич

Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Образование
Неизвестно
гимназия в Сапожке,педагогические курсы
Крещение
Неизвестно
Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Крестные-учитель ремесленного училища Иван Никитин Гусев и дочь сапожковского мещанина Надежда Иванова Добронравова.
Смерть
04.03.1982
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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