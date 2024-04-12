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Суров Ефимий Макаров

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Вычислено 1806

Дата смерти

После 1819

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1776 г.р.

Мать

1781 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1806

Отец: Суров Макарий Дмитриев

Мать: Василиса (Васса) Филиппова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
После 1819
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