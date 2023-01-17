Сабреков Сенгатулла Гизатуллининович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.02.1931
Сын: Сабреков Гарифулла Сенгатуллинович
Мать ребёнка: Сабрекова Хаят Нигматуллина
Карино, Слободской муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно