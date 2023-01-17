Сабреков Сенгатулла Гизатуллининович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСабреков Сенгатулла Гизатуллининович

Сабреков Сенгатулла Гизатуллининович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.02.1931

Сын: Сабреков Гарифулла Сенгатуллинович

Мать ребёнка: Сабрекова Хаят Нигматуллина

Карино, Слободской муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close