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Тюдешев Василий Михайлович(?)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1910

Дата смерти

29.09.1997

Пол

Мужской

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1910

Отец: Тюдешев Паӌаа (Михаил?)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1935

Сын: Тюдешев Николай Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1949

Сын: Тюдешев Макар Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тюдешев Андрей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
29.09.1997
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