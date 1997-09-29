Тюдешев Василий Михайлович(?)
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1910
Дата смерти29.09.1997
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1910
Отец: Тюдешев Паӌаа (Михаил?)
Рождение ребёнка
01.09.1935
Сын: Тюдешев Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1949
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тюдешев Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Васильевна
Смерть
29.09.1997