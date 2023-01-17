Смирнова (Скопина) Вера Ивановна
Место рождения
Дата рождения22.08.1893
Дата смерти02.11.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1923
Муж: не указан
Рождение ребёнка
16.07.1926
Дочь: Князева Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Смирнов Николай Павлович
Смерть
02.11.1982
Сортавала, Сортавальский муниципальный район, Республика Карелия