Смирнова (Скопина) Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Скопина) Вера Ивановна

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Место рождения

Болгари, Новосельская волость, Угличский уезд

Дата рождения

22.08.1893

Дата смерти

02.11.1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Болгари, Новосельская волость, Угличский уезд
Бракосочетание
1923

Муж: не указан

Григорцево, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
16.07.1926

Дочь: Князева Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Смирнов Николай Павлович

Григорцево, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
02.11.1982
Сортавала, Сортавальский муниципальный район, Республика Карелия
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