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Шуберт Федор (Теодор)

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

23.02.1789

Дата смерти

15.11.1865

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1789

Отец: Шуберт Федор

Мать: (Кронгельм) Луиза-Фредерика

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
15.12.1820

Дочь: (Шуберт) Елизавета (Элизабет Фредерика)

Мать ребёнка: фон Шуберт (фон Раль) Софья Александровна

Рождение ребёнка
19.10.1822

Дочь: (Шуберт) Софи (Софья)

Мать ребёнка: фон Шуберт (фон Раль) Софья Александровна

Рождение ребёнка
12.07.1824

Дочь: (Шуберт) Александра (Александрина)

Мать ребёнка: фон Шуберт (фон Раль) Софья Александровна

Бракосочетание
22.01.1829

Жена: фон Шуберт (фон Раль) Софья Александровна

Рождение ребёнка
15.08.1831

Сын: Шуберт Федор (Фридрих Теодор)

Мать ребёнка: фон Шуберт (фон Раль) Софья Александровна

Смерть
15.11.1865

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