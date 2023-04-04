Шуберт Федор (Теодор)
Место рождения
Дата рождения23.02.1789
Дата смерти15.11.1865
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1789
Отец: Шуберт Федор
Рождение ребёнка
15.12.1820
Дочь: (Шуберт) Елизавета (Элизабет Фредерика)
Мать ребёнка: фон Шуберт (фон Раль) Софья Александровна
Рождение ребёнка
19.10.1822
Дочь: (Шуберт) Софи (Софья)
Мать ребёнка: фон Шуберт (фон Раль) Софья Александровна
Рождение ребёнка
12.07.1824
Дочь: (Шуберт) Александра (Александрина)
Мать ребёнка: фон Шуберт (фон Раль) Софья Александровна
Бракосочетание
22.01.1829
Рождение ребёнка
15.08.1831
Сын: Шуберт Федор (Фридрих Теодор)
Мать ребёнка: фон Шуберт (фон Раль) Софья Александровна
Смерть
15.11.1865