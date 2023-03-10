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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
11.07.2008
Жена: Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
19.02.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
18.09.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ольга Ивановна