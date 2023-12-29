Макаров Григорий Федорович
Место рождения391880 Charykovo, Ryazan Oblast Russia
Дата рождения1889
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.11.1914
Сын: Бузлов Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Макарова (Власова) Татьяна Трофимовна
Рождение ребёнка
10.10.1921
Дочь: Кашаева (Макарова) Александра Григорьевна
Мать ребёнка: Макарова (Власова) Татьяна Трофимовна
Смерть
1942