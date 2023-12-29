Макаров Григорий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакаров Григорий Федорович

Макаров Григорий Федорович

avatar

Место рождения

391880 Charykovo, Ryazan Oblast Russia

Дата рождения

1889

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

1865 г.р.

Мать

1867 г.р.

Дети

1914 г.р.
1921 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Макаров Фёдор Петров

Мать: Макарова (Давыдова) Елена Евдокимова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макарова (Власова) Татьяна Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макарова (Власова) Татьяна Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макарова (Власова) Татьяна Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макарова (Власова) Татьяна Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макарова (Власова) Татьяна Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макарова (Власова) Татьяна Трофимовна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.11.1914

Сын: Бузлов Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Макарова (Власова) Татьяна Трофимовна

Рождение ребёнка
10.10.1921

Дочь: Кашаева (Макарова) Александра Григорьевна

Мать ребёнка: Макарова (Власова) Татьяна Трофимовна

Смерть
1942

Мы используем куки для улучшения работы сайта.