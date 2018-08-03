Бринёв Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бринёв Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

УС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1961

Сын: Бринёв Валерий Николаевич

Мать ребёнка: Протопопова Альбина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Протопопова Альбина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бринёв Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Протопопова Альбина Александровна

Смерть
Неизвестно
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