Бринёв Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения1937
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1961
Сын: Бринёв Валерий Николаевич
Мать ребёнка: Протопопова Альбина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Протопопова Альбина Александровна
Смерть
Неизвестно