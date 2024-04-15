Марченко (Котенко) Пелагея Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марченко (Котенко) Пелагея Васильевна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

05.10.1863 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1863 ст.

Отец: Котенко Василий Андреевич

Мать: Котенко Анна Ивановна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQ1W-7?i=656&cc=3511744
Крещение
06.10.1863 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Восприемник
23.04.1887 ст.
Николаевка, Сумська область
Наталия Ивановна (Суярова) Шовкопляс
Восприемник
05.08.1887 ст.
Николаевка, Сумська область
Антон Павлович Шевченко
Бракосочетание
17.02.1891 ст.

Муж: Марченко Яков Григорьевич

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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