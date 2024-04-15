Марченко (Котенко) Пелагея Васильевна
Место рождения
Дата рождения05.10.1863 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1863 ст.
Отец: Котенко Василий Андреевич
Мать: Котенко Анна Ивановна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQ1W-7?i=656&cc=3511744
Крещение
06.10.1863 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Восприемник
23.04.1887 ст.
Наталия Ивановна (Суярова) Шовкопляс
Восприемник
05.08.1887 ст.
Антон Павлович Шевченко
Бракосочетание
17.02.1891 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно