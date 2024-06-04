Горбунов Алексей Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунов Алексей Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.06.1972

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.01.1194

Дочь: Горбунова Ксения Алексеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение
25.06.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.07.2004

Дочь: Горбунова Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.06.2011

Сын: Горбунов Никита Алексеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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