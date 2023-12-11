Емелин Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Емелин Иван
Мать: Емелина Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Петровна Аздравкина
Мать ребёнка: Емелина Агрипина Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Емелина Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Емелина Любовь Петровна
Смерть
Неизвестно