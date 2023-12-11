Емелин Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емелин Петр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Емелин Иван

Мать: Емелина Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Петровна Аздравкина

Мать ребёнка: Емелина Агрипина Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Емелин Николай Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимир Петрович Емелин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Емелина Татьяна Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Емелина Любовь Петровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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