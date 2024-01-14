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Агрипена Ефимовна

Место рождения

д. Жердево, Плосковской волости, Мышкинского уезда, Ярославской губернии

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1865 г.р.

Дети

Около 1888 г.р.

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Место
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Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Жердево, Плосковской волости, Мышкинского уезда, Ярославской губернии
Рождение ребёнка
Около 1888

Дочь: Матрона

Отец ребёнка: Орехов Капитон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орехов Капитон

Смерть
Неизвестно
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