Агрипена Ефимовна
Место рожденияд. Жердево, Плосковской волости, Мышкинского уезда, Ярославской губернии
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
д. Жердево, Плосковской волости, Мышкинского уезда, Ярославской губернии
Рождение ребёнка
Около 1888
Дочь: Матрона
Отец ребёнка: Орехов Капитон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Орехов Капитон
Смерть
Неизвестно