Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Nudal (Wellman) Beatrice Beadie
Nudal (Wellman) Beatrice Beadie
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1908
Дата смерти
27.09.1970
Пол
Женский
Отец
Wellman Meyer
1886 г.р.
Мать
Wellman (Thierman) Sarah
1884 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец:
Wellman Meyer
Мать:
Wellman Sarah
Смерть
27.09.1970
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия