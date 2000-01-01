Nudal (Wellman) Beatrice Beadie — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Nudal (Wellman) Beatrice Beadie

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

27.09.1970

Пол

Женский

Отец

1886 г.р.

Мать

1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Wellman Meyer

Мать: Wellman Sarah

Смерть
27.09.1970
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