Венедиктова Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Венедиктова Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Венедиктова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Венедиктов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Венедиктова Анна Михайловна

Отец ребёнка: Венедиктов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Елизавета Михайловна

Отец ребёнка: Венедиктов Михаил

Смерть
Неизвестно

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