Венедиктова Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Венедиктова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Венедиктов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Венедиктова Анна Михайловна
Отец ребёнка: Венедиктов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Елизавета Михайловна
Отец ребёнка: Венедиктов Михаил
Смерть
Неизвестно