Иванова (Чуйкова) Ольга Игнатьевна
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смерти2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Чуйков Игнат
Мать: ?
Рождение ребёнка
02.02.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Носов Борис
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Носов Борис
Смерть
2000
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно