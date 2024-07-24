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Кириленков Иван Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.09.1856

Дата смерти

06.11.1906

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1856

Отец: Матфеев Кирилл Матфеевич

Мать: (Харитонова) Евфимия Харитоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кириленкова) Анна Ивановна

Мать ребёнка: (Авраамова) Агафья Авраамовна

Рождение ребёнка
1879

Сын: Кириленков Иван Иванович

Мать ребёнка: (Авраамова) Агафья Авраамовна

Рождение ребёнка
29.07.1883

Сын: Кириленков Василий Иванович

Мать ребёнка: (Авраамова) Агафья Авраамовна

Рождение ребёнка
25.04.1896

Дочь: (Кириленкова) Мавра Ивановна

Мать ребёнка: (Авраамова) Агафья Авраамовна

Рождение ребёнка
1898

Сын: Кириленков Алексей Иванович

Мать ребёнка: (Авраамова) Агафья Авраамовна

Смерть
06.11.1906

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