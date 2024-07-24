Кириленков Иван Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.09.1856
Дата смерти06.11.1906
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1856
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кириленкова) Анна Ивановна
Мать ребёнка: (Авраамова) Агафья Авраамовна
Рождение ребёнка
1879
Мать ребёнка: (Авраамова) Агафья Авраамовна
Рождение ребёнка
29.07.1883
Сын: Кириленков Василий Иванович
Мать ребёнка: (Авраамова) Агафья Авраамовна
Рождение ребёнка
25.04.1896
Дочь: (Кириленкова) Мавра Ивановна
Мать ребёнка: (Авраамова) Агафья Авраамовна
Рождение ребёнка
1898
Сын: Кириленков Алексей Иванович
Мать ребёнка: (Авраамова) Агафья Авраамовна
Смерть
06.11.1906