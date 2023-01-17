Каретников Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каретников Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.01.1960

Сын: Каретников Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Каретникова Анна Александровна

Верхний Авзян, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.02.1966

Сын: Каретников Геннадий Михайлович

Мать ребёнка: Каретникова Анна Александровна

Верхний Авзян, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каретникова Анна Александровна

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