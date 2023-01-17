Каретников Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.01.1960
Сын: Каретников Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Каретникова Анна Александровна
Рождение ребёнка
14.02.1966
Сын: Каретников Геннадий Михайлович
Мать ребёнка: Каретникова Анна Александровна
Бракосочетание
Неизвестно