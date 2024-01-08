Ковзунова (Ткачева) Евдокия Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковзунова (Ткачева) Евдокия Митрофановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1903

Дата смерти

16.05.1979

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1903

Отец: Ткачёв Митрофан И

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.08.1937

Дочь: (Ковзунова) Любовь Спиридоновна

Отец ребёнка: Кувзунов/Ковзунов Свирид Свирид/Спиридон/Свиридон Сергеевич

Тиньков, Кричевский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
09.02.1939

Сын: Ковзунов Леонид

Отец ребёнка: Кувзунов/Ковзунов Свирид Свирид/Спиридон/Свиридон Сергеевич

Рождение ребёнка
13.10.1942

Сын: Ковзунов Сергей

Отец ребёнка: Кувзунов/Ковзунов Свирид Свирид/Спиридон/Свиридон Сергеевич

Смерть
16.05.1979

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