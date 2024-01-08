Ковзунова (Ткачева) Евдокия Митрофановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1903
Дата смерти16.05.1979
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1903
Отец: Ткачёв Митрофан И
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.08.1937
Дочь: (Ковзунова) Любовь Спиридоновна
Отец ребёнка: Кувзунов/Ковзунов Свирид Свирид/Спиридон/Свиридон Сергеевич
Тиньков, Кричевский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
09.02.1939
Сын: Ковзунов Леонид
Отец ребёнка: Кувзунов/Ковзунов Свирид Свирид/Спиридон/Свиридон Сергеевич
Рождение ребёнка
13.10.1942
Сын: Ковзунов Сергей
Отец ребёнка: Кувзунов/Ковзунов Свирид Свирид/Спиридон/Свиридон Сергеевич
Смерть
16.05.1979