Ланцман Иосель-Мовша (Михаил) Абрамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ланцман Иосель-Мовша (Михаил) Абрамович

Место рождения

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область

Дата рождения

1888

Дата смерти

1955

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Ланцман Абрам Лейбов

Мать: Ланцман (Розенталь) Броха

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Розенберг) Евгения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
01.05.1922

Дочь: (Ланцман) Гита (Ольга) Иоселевна (Михайловна)

Мать ребёнка: (Розенберг) Евгения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
10.05.1924

Сын: Ланцман Роман

Мать ребёнка: (Розенберг) Евгения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1955
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно

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