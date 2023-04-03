Ланцман Иосель-Мовша (Михаил) Абрамович
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смерти1955
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Ланцман Абрам Лейбов
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Розенберг) Евгения
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.05.1922
Дочь: (Ланцман) Гита (Ольга) Иоселевна (Михайловна)
Мать ребёнка: (Розенберг) Евгения
Рождение ребёнка
10.05.1924
Сын: Ланцман Роман
Мать ребёнка: (Розенберг) Евгения
Смерть
1955
Похороны
Неизвестно