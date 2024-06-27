(Прокина) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Прокина) Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1875 г.р.

Мать

1876 г.р.

Дети

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Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Прокин Илья Осипович

Мать: Богданова Устинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

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