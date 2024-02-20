Вейдманн (Фельбель) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вейдманн (Фельбель) Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боос (Вейдманн) Вероника

Отец ребёнка: Weidmann Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вейдманн (Вейдманн) Виктория

Отец ребёнка: Weidmann Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вейдманн Павел

Отец ребёнка: Weidmann Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Weidmann Анатолий

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