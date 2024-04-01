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Tuller Bela Moses

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.06.1773

Дата смерти

22.04.1821

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1773

Отец: Tuller Elijah Sr

Мать: Tuller (Case) Sarah

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Tuller) Flora

Мать ребёнка: Tuller (Holcombe) Lydia

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Tuller Homer

Мать ребёнка: Tuller (Holcombe) Lydia

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Tuller Flavel

Мать ребёнка: Tuller (Holcombe) Lydia

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
22.04.1821
Рождение ребёнка
13.01.1822

Сын: Tuller Jeremiah G.

Мать ребёнка: Tuller (Holcombe) Lydia

Похороны
Неизвестно

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