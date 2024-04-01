Tuller Bela Moses
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.06.1773
Дата смерти22.04.1821
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1773
Отец: Tuller Elijah Sr
Мать: Tuller (Case) Sarah
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Tuller) Flora
Мать ребёнка: Tuller (Holcombe) Lydia
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Tuller Homer
Мать ребёнка: Tuller (Holcombe) Lydia
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Tuller Flavel
Мать ребёнка: Tuller (Holcombe) Lydia
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
22.04.1821
Рождение ребёнка
13.01.1822
Сын: Tuller Jeremiah G.
Мать ребёнка: Tuller (Holcombe) Lydia
Похороны
Неизвестно