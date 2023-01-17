Юшков Владимир Иванович
Место рождения
Дата рождения13.11.1935
Дата смерти23.11.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1935
Отец: Юшков Иван Никифорович
Мать: Юшкова Анна Павловна
Сообщение о свадьбе (оглашение)
?.05.1958
Жена: не указана
Бракосочетание
21.02.1960
Рождение ребёнка
03.03.1960
Дочь: Цегалко Елена Владимировна
Мать ребёнка: Юшкова Людмила Гавриловна
Рождение ребёнка
13.05.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Юшкова Людмила Гавриловна
Смерть
23.11.1982
Абхазская АССР, Холодная речка