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Юшков Владимир Иванович

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Место рождения

Шамхал, город Махачкала, Республика Дагестан

Дата рождения

13.11.1935

Дата смерти

23.11.1982

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1935

Отец: Юшков Иван Никифорович

Мать: Юшкова Анна Павловна

Шамхал, город Махачкала, Республика Дагестан
Сообщение о свадьбе (оглашение)
?.05.1958

Жена: не указана

Шамхал, город Махачкала, Республика Дагестан
Бракосочетание
21.02.1960

Жена: Юшкова Людмила Гавриловна

Шамхал, город Махачкала, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
03.03.1960

Дочь: Цегалко Елена Владимировна

Мать ребёнка: Юшкова Людмила Гавриловна

Махачкала, город Махачкала, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
13.05.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юшкова Людмила Гавриловна

Махачкала, город Махачкала, Республика Дагестан
Смерть
23.11.1982
Абхазская АССР, Холодная речка
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