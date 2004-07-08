Волков Виктор Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волков Виктор Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1944

Дата смерти

08.07.2004

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1944

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
?.10.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
08.07.2004
Солнечный, Сургутский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Похороны
10.07.2004
Сургут, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

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