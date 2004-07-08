Волков Виктор Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1944
Дата смерти08.07.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1944
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
?.10.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
08.07.2004
Солнечный, Сургутский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Похороны
10.07.2004
Сургут, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра