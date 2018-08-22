Павлюкович Эдуард Леоньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлюкович Эдуард Леоньевич

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Место рождения

Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл

Дата рождения

03.05.1967

Дата смерти

22.08.2018

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1966 г.р.

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Бракосочетание
09.09.1988

Жена: Павлюкович Светлана Ивановна

Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
30.01.1989

Сын: Павлюкович Роман Эдуардович

Мать ребёнка: Павлюкович Светлана Ивановна

Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Смерть
22.08.2018
Медведево, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
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