Павлюкович Эдуард Леоньевич
Место рождения
Дата рождения03.05.1967
Дата смерти22.08.2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.09.1988
Рождение ребёнка
30.01.1989
Сын: Павлюкович Роман Эдуардович
Мать ребёнка: Павлюкович Светлана Ивановна
Смерть
22.08.2018
Медведево, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл