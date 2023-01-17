Царева (Смирнова) Параскева Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Царева (Смирнова) Параскева Михайловна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

13.08.1899

Дата смерти

22.05.1974

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1899

Отец: Смирнов Михаил Филатович

Мать: Смирнова Мария Ивановна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
16.11.1922

Муж: Царев Василий Иванович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
13.09.1923

Сын: Михаил Vasilyevich)

Отец ребёнка: Царев Василий Иванович

г. Ленинград, пр. Кировский, 44/16-15
Рождение ребёнка
25.01.1926

Дочь: Трунина Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Царев Василий Иванович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
чертежница, секретарь - машинистка
Смерть
22.05.1974
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Похороны
Неизвестно
Серафимовское кл., уч. 48 (?)
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