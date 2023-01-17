Царева (Смирнова) Параскева Михайловна
Место рождения
Дата рождения13.08.1899
Дата смерти22.05.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1899
Отец: Смирнов Михаил Филатович
Мать: Смирнова Мария Ивановна
Бракосочетание
16.11.1922
Рождение ребёнка
13.09.1923
Сын: Михаил Vasilyevich)
Отец ребёнка: Царев Василий Иванович
г. Ленинград, пр. Кировский, 44/16-15
Рождение ребёнка
25.01.1926
Дочь: Трунина Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Царев Василий Иванович
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
чертежница, секретарь - машинистка
Смерть
22.05.1974
Похороны
Неизвестно
Серафимовское кл., уч. 48 (?)