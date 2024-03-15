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(Миронов) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миронов Яков Миронов

Рождение ребёнка
1822

Сын: Миронов Тимофей Яковлев

Отец ребёнка: Миронов Яков Миронов

Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Миронов) Ефросинья Яковлева

Отец ребёнка: Миронов Яков Миронов

Рождение ребёнка
16.06.1829

Сын: Миронов Иван Яковлев

Отец ребёнка: Миронов Яков Миронов

Рождение ребёнка
25.08.1830

Дочь: (Миронов) Пелагея Яковлева

Отец ребёнка: Миронов Яков Миронов

Рождение ребёнка
29.07.1832

Сын: Миронов Антон Яковлев

Отец ребёнка: Миронов Яков Миронов

Рождение ребёнка
07.05.1835

Дочь: (Миронов) Гликерия Яковлева

Отец ребёнка: Миронов Яков Миронов

Рождение ребёнка
03.03.1838

Сын: Миронов Иван Яковлев

Отец ребёнка: Миронов Яков Миронов

Смерть
Неизвестно

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