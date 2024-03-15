(Миронов) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Миронов Яков Миронов
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Миронов Яков Миронов
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Миронов) Ефросинья Яковлева
Отец ребёнка: Миронов Яков Миронов
Рождение ребёнка
16.06.1829
Сын: Миронов Иван Яковлев
Отец ребёнка: Миронов Яков Миронов
Рождение ребёнка
25.08.1830
Дочь: (Миронов) Пелагея Яковлева
Отец ребёнка: Миронов Яков Миронов
Рождение ребёнка
29.07.1832
Отец ребёнка: Миронов Яков Миронов
Рождение ребёнка
07.05.1835
Дочь: (Миронов) Гликерия Яковлева
Отец ребёнка: Миронов Яков Миронов
Рождение ребёнка
03.03.1838
Сын: Миронов Иван Яковлев
Отец ребёнка: Миронов Яков Миронов
Смерть
Неизвестно