Олкова (Королева) Акилина Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олкова (Королева) Акилина Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Король Гаврило Федоров

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1753

Сын: Ольков Яков Иванович

Отец ребёнка: Олков Иван Степанович

Рождение ребёнка
До 1754

Дочь: Тарсина (Олкова) Устинья Ивановна

Отец ребёнка: Олков Иван Степанович

Фирсово, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1755

Сын: Ольков Игнат Иванович

Отец ребёнка: Олков Иван Степанович

Белоярское, Барнаульский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Чулкова (Олькова) Улита Ивановна

Отец ребёнка: Олков Иван Степанович

Рождение ребёнка
1762

Сын: Ольков Степан Иванович

Отец ребёнка: Олков Иван Степанович

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Микова (Олькова) Марья Ивановна

Отец ребёнка: Олков Иван Степанович

Фирсово, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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