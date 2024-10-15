Олкова (Королева) Акилина Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Король Гаврило Федоров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1753
Сын: Ольков Яков Иванович
Отец ребёнка: Олков Иван Степанович
Рождение ребёнка
До 1754
Дочь: Тарсина (Олкова) Устинья Ивановна
Отец ребёнка: Олков Иван Степанович
Рождение ребёнка
1755
Отец ребёнка: Олков Иван Степанович
Белоярское, Барнаульский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Чулкова (Олькова) Улита Ивановна
Отец ребёнка: Олков Иван Степанович
Рождение ребёнка
1762
Отец ребёнка: Олков Иван Степанович
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Микова (Олькова) Марья Ивановна
Отец ребёнка: Олков Иван Степанович
Смерть
Неизвестно