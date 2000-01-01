Ушаков Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ушаков Федор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Ушаков Иван Федорович

Мать ребёнка: не указана

Елшанки Ульян обл РСФСР???
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ушаков Александр Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ушаков Николай Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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