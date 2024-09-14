Сатина (Герасимова) Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сатина (Герасимова) Елена Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Герасимов Николай Александрович

Мать: не указана

Бракосочетание
14.01.1880

Муж: Сатин Александр Иванович

Рождение ребёнка
20.07.1881

Сын: Сатин Леонид Александрович

Отец ребёнка: Сатин Александр Иванович

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
07.06.1890

Дочь: Сатина Нина Александр

Отец ребёнка: Сатин Александр Иванович

Рождение ребёнка
07.04.1896

Дочь: Сатина Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Сатин Александр Иванович

Смерть
Неизвестно

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