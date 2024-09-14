Сатина (Герасимова) Елена Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Герасимов Николай Александрович
Мать: не указана
Бракосочетание
14.01.1880
Рождение ребёнка
20.07.1881
Сын: Сатин Леонид Александрович
Отец ребёнка: Сатин Александр Иванович
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
07.06.1890
Дочь: Сатина Нина Александр
Отец ребёнка: Сатин Александр Иванович
Рождение ребёнка
07.04.1896
Дочь: Сатина Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Сатин Александр Иванович
Смерть
Неизвестно