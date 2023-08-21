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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай
Мать ребёнка: Анна Павловна Ахматова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Анна Павловна Ахматова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лида
Мать ребёнка: Анна Павловна Ахматова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Мать ребёнка: Анна Павловна Ахматова