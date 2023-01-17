Бирюков Василий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.01.1929
Сын: Бирюков Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Бирюкова Мария Андреевна
Каменка, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бирюкова Мария Андреевна
Смерть
Неизвестно