Бирюков Василий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бирюков Василий Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.01.1929

Сын: Бирюков Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Бирюкова Мария Андреевна

Каменка, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бирюкова Мария Андреевна

Смерть
Неизвестно
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