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Лысенкова София Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.07.1916

Дочь: Лысенкова Елизавета Анатольевна

Отец ребёнка: Лысенков Анатолий Иванович

Путилово, Вологодский район, Северный край
Воспр .- той же деревни крестьянская дочь-девица Евстолия Александровна Кузнецова
Рождение ребёнка
14.01.1919

Сын: Лысенков Павел Анатольевич

Отец ребёнка: Лысенков Анатолий Иванович

Путилово, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
20.03.1921

Дочь: Лысенкова Анна Анатольевна

Отец ребёнка: Лысенков Анатолий Иванович

Путилово, Вологодский район, Северный край
7-й ребенок
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лысенков Анатолий Иванович

Смерть
Неизвестно
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