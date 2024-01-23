Лысенкова София Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.07.1916
Дочь: Лысенкова Елизавета Анатольевна
Отец ребёнка: Лысенков Анатолий Иванович
Воспр .- той же деревни крестьянская дочь-девица Евстолия Александровна Кузнецова
Рождение ребёнка
14.01.1919
Сын: Лысенков Павел Анатольевич
Отец ребёнка: Лысенков Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
20.03.1921
Дочь: Лысенкова Анна Анатольевна
Отец ребёнка: Лысенков Анатолий Иванович
7-й ребенок
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно