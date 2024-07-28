Хренова (Мазильникова) Агафья Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хренова (Мазильникова) Агафья Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мазильников Афанасий Фёдорович

Мать: Мазильникова (Зайцева) Татьяна Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хренов Павел Захарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хренов Павел Захарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хренов Павел Захарович

Рождение ребёнка
1937

Дочь: (Хренова) Вера Павловна

Отец ребёнка: Хренов Павел Захарович

Рождение ребёнка
1940

Сын: Хренов Борис Павлович

Отец ребёнка: Хренов Павел Захарович

Рождение ребёнка
1948

Сын: Хренов Пётр Павлович

Отец ребёнка: Хренов Павел Захарович

Рождение ребёнка
Около 1954

Сын: Хренов Виктор Павлович

Отец ребёнка: Хренов Павел Захарович

Рождение ребёнка
Около 1958

Дочь: (Хренова) Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Хренов Павел Захарович

Смерть
Неизвестно

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