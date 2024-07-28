Хренова (Мазильникова) Агафья Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1937
Дочь: (Хренова) Вера Павловна
Отец ребёнка: Хренов Павел Захарович
Рождение ребёнка
1940
Отец ребёнка: Хренов Павел Захарович
Рождение ребёнка
1948
Сын: Хренов Пётр Павлович
Отец ребёнка: Хренов Павел Захарович
Рождение ребёнка
Около 1954
Отец ребёнка: Хренов Павел Захарович
Рождение ребёнка
Около 1958
Дочь: (Хренова) Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Хренов Павел Захарович
Смерть
Неизвестно