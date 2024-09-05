Дергачева Параскева Михайлова
Место рожденияПокровское
Дата рождения1835 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.01.1863 ст.
Сын: Дергачев Ефим Петров
Отец ребёнка: Дергачев Петр Семенов
Бракосочетание
21.09.1955 ст.
Подноволоки, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно