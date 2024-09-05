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Дергачева Параскева Михайлова

Место рождения

Покровское

Дата рождения

1835 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1837 г.р.

Дети

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.01.1863 ст.

Сын: Дергачев Ефим Петров

Отец ребёнка: Дергачев Петр Семенов

Бракосочетание
21.09.1955 ст.

Муж: Дергачев Петр Семенов

Подноволоки, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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