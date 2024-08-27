Жукова Софья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖукова Софья Дмитриевна

Жукова Софья Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жуков Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
26.01.1930

Дочь: Егорова (Жукова) Таисия Николаевна

Отец ребёнка: Жуков Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
1933

Сын: Жуков Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Жуков Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
06.05.1936

Сын: Жуков Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Жуков Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
1938

Дочь: (Жукова) Нина Николаевна

Отец ребёнка: Жуков Николай Григорьевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.