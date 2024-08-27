Жукова Софья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.01.1930
Дочь: Егорова (Жукова) Таисия Николаевна
Отец ребёнка: Жуков Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
1933
Сын: Жуков Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Жуков Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
06.05.1936
Отец ребёнка: Жуков Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
1938
Дочь: (Жукова) Нина Николаевна
Отец ребёнка: Жуков Николай Григорьевич
Смерть
Неизвестно