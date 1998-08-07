Ионова (Васильева) Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИонова (Васильева) Анастасия Васильевна

Ионова (Васильева) Анастасия Васильевна

avatar

Место рождения

Гурьевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

31.01.1916

Дата смерти

07.08.1998

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1916

Отец: Васильев (Егоров) Василий Андреевич

Мать: Васильева (Поникарова) Евфимия Фоминична

Гурьевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ионов Виктор Александрович

Отец ребёнка: Ионов Александр Федосеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ионова Майя Александровна

Отец ребёнка: Ионов Александр Федосеевич

Рождение ребёнка
06.10.1941

Сын: Ионов Геннадий Александрович

Отец ребёнка: Ионов Александр Федосеевич

Рождение ребёнка
18.03.1951

Сын: Ионов Евгений Александрович

Отец ребёнка: Ионов Александр Федосеевич

Рождение ребёнка
04.03.1953

Дочь: Ионова Любовь Александровна

Отец ребёнка: Ионов Александр Федосеевич

Рождение ребёнка
17.10.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ионов Александр Федосеевич

Самара, Самара, Самарская область
Смерть
07.08.1998
Самара, Самара, Самарская область
кл. Рубежное

Мы используем куки для улучшения работы сайта.