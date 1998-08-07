Ионова (Васильева) Анастасия Васильевна
Место рождения
Дата рождения31.01.1916
Дата смерти07.08.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1916
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ионов Виктор Александрович
Отец ребёнка: Ионов Александр Федосеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ионова Майя Александровна
Отец ребёнка: Ионов Александр Федосеевич
Рождение ребёнка
06.10.1941
Сын: Ионов Геннадий Александрович
Отец ребёнка: Ионов Александр Федосеевич
Рождение ребёнка
18.03.1951
Сын: Ионов Евгений Александрович
Отец ребёнка: Ионов Александр Федосеевич
Рождение ребёнка
04.03.1953
Дочь: Ионова Любовь Александровна
Отец ребёнка: Ионов Александр Федосеевич
Рождение ребёнка
17.10.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ионов Александр Федосеевич
Смерть
07.08.1998
кл. Рубежное