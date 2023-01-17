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Трушин Василий Иванович

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Место рождения

Ащерино, Ликино-Дулёво, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ащерино, Ликино-Дулёво, Московская область
Бракосочетание
15.05.1913 ст.

Жена: Трушина Прасковья Назаровна

Рождение ребёнка
02.04.1932

Дочь: Круглова Лидия Васильевна

Мать ребёнка: Трушина Прасковья Назаровна

Ащерино, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трушина Мария Васильевна

Мать ребёнка: Трушина Прасковья Назаровна

Ащерино, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трушин Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Трушина Прасковья Назаровна

Ащерино, Ликино-Дулёво, Московская область
Смерть
Неизвестно
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