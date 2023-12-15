Головин Дмитрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головин Дмитрий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

?.08.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1923 г.р.
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1927 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1923

Сын: Головин Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Головина Полина Иосифовна

Рождение ребёнка
Между 1924 и 1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Головина Полина Иосифовна

Рождение ребёнка
24.04.1927

Сын: Головин Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Головина Полина Иосифовна

Рождение ребёнка
После 1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Головина Полина Иосифовна

Смерть
?.08.1942

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