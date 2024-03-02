Макаренко Тамара Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макаренко Тамара Игоревна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.03.?

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаренко Павел Сергеевич

Отец ребёнка: Макаренко Сергей Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаренко Сергей Павлович

Рождение ребёнка
17.05.1981

Сын: Макаренко Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Макаренко Сергей Павлович

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