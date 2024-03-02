Макаренко Тамара Игоревна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.03.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макаренко Павел Сергеевич
Отец ребёнка: Макаренко Сергей Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.05.1981
Сын: Макаренко Сергей Сергеевич
Отец ребёнка: Макаренко Сергей Павлович