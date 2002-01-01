Пономарёва (Васильева) Анна
Место рожденияЕнисейск
Дата рождения06.?.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.?.1977
Отец: Васильев Владимир
Енисейск
Рождение ребёнка
22.?.2002
Сын: Пономарёв Ярослав
Отец ребёнка: Пономарёв Дмитрий
Рождение ребёнка
30.?.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пономарёв Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пономарёв Дмитрий