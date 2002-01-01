Пономарёва (Васильева) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарёва (Васильева) Анна

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Место рождения

Енисейск

Дата рождения

06.?.1977

Пол

Женский

Отец

1954 г.р.

Мать

1952 г.р.

Муж

Дети

2002 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.?.1977

Отец: Васильев Владимир

Мать: Васильева Лидия Васильевна

Енисейск
Рождение ребёнка
22.?.2002

Сын: Пономарёв Ярослав

Отец ребёнка: Пономарёв Дмитрий

Рождение ребёнка
30.?.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пономарёв Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарёв Дмитрий

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