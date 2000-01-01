Сергеева (Ожигова) Мария Михайловна
Место рожденияПетровское
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Петровское
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Нина Михайловна
Отец ребёнка: Сергеев Михаил Александрович
Раменье
Рождение ребёнка
Около 1913
Дочь: Лидия Михайловна
Отец ребёнка: Сергеев Михаил Александрович
Раменье
Рождение ребёнка
Около 1915
Дочь: Раменье София Михайловна
Отец ребёнка: Сергеев Михаил Александрович
Рождение ребёнка
Около 1917
Сын: Сергеев Александр Михайлович
Отец ребёнка: Сергеев Михаил Александрович
Раменье
Рождение ребёнка
1924
Сын: Сергеев Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Сергеев Михаил Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно