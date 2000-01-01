Сергеева (Ожигова) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеева (Ожигова) Мария Михайловна

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Место рождения

Петровское

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Ожигов Михаил Алексеевич

Мать: Ожигова Феоктиста Михайловна

Петровское
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Нина Михайловна

Отец ребёнка: Сергеев Михаил Александрович

Раменье
Рождение ребёнка
Около 1913

Дочь: Лидия Михайловна

Отец ребёнка: Сергеев Михаил Александрович

Раменье
Рождение ребёнка
Около 1915

Дочь: Раменье София Михайловна

Отец ребёнка: Сергеев Михаил Александрович

Рождение ребёнка
Около 1917

Сын: Сергеев Александр Михайлович

Отец ребёнка: Сергеев Михаил Александрович

Раменье
Рождение ребёнка
1924

Сын: Сергеев Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Сергеев Михаил Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергеев Михаил Александрович

Смерть
Неизвестно
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