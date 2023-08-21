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Багрецова Ховронья Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Багрецова Ефросинья Федотовна

Отец ребёнка: Багрецов Федот Савельевич

Рождение ребёнка
1848

Сын: Багрецов Семён Федотович

Отец ребёнка: Багрецов Федот Савельевич

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Багрецова Марфа Федотовна

Отец ребёнка: Багрецов Федот Савельевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Багрецов Федот Савельевич

Смерть
Неизвестно
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