Багрецова Ховронья Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Багрецова Ефросинья Федотовна
Отец ребёнка: Багрецов Федот Савельевич
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Багрецов Федот Савельевич
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Багрецова Марфа Федотовна
Отец ребёнка: Багрецов Федот Савельевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно