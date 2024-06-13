Сенотрусов Дмитрий Сергеевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Сенотрусов Дмитрий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сенотрусов Сергей Семенович

Мать: Сенотрусова (Нестеренко) Надежда Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сенотрусова (Голикова) Вера Васильевна

Бракосочетание
25.03.2010

Жена: Сенотрусова (Голикова) Вера Васильевна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
07.02.2011

Сын: Сентрусов Роман Дмитриевич

Мать ребёнка: Сенотрусова (Голикова) Вера Васильевна

Рождение ребёнка
08.07.2016

Сын: Сенотрусов Арсений Дмитриевич

Мать ребёнка: Сенотрусова (Голикова) Вера Васильевна

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