Сенотрусов Дмитрий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
25.03.2010
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
07.02.2011
Сын: Сентрусов Роман Дмитриевич
Мать ребёнка: Сенотрусова (Голикова) Вера Васильевна
Рождение ребёнка
08.07.2016
Сын: Сенотрусов Арсений Дмитриевич
Мать ребёнка: Сенотрусова (Голикова) Вера Васильевна