Шабанов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Шабанова неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шабанова) Анна Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шабанов Андрей Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно