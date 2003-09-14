Осипов Геннадий Леонидович
Место рожденияКировская область, Россия
Дата рождения29.07.1931
Дата смерти14.09.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1931
Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
20.10.1951
Сын: Осипов Александр Геннадьевич
Мать ребёнка: Осипова Лидия Фёдоровна
Рождение ребёнка
06.07.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Осипова Лидия Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Осипова Лидия Фёдоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.09.2003