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Осипов Геннадий Леонидович

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Место рождения

Кировская область, Россия

Дата рождения

29.07.1931

Дата смерти

14.09.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1931

Отец: Осипов Леонид Дмитриевич

Мать: Осипова Афанасия Иосифовна

Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
20.10.1951

Сын: Осипов Александр Геннадьевич

Мать ребёнка: Осипова Лидия Фёдоровна

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
06.07.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Осипова Лидия Фёдоровна

Киров, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осипова Лидия Фёдоровна

Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
14.09.2003
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