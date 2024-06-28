Бобовников Вениамин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бобовникова Евгения Вениаминовна
Мать ребёнка: Бася Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бобовников Лев Вениаминович
Мать ребёнка: Бася Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бобовникова Мара Вениаминовна
Мать ребёнка: Бася Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бася Иосифовна
Смерть
Неизвестно