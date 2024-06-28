Бобовников Вениамин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобовников Вениамин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бобовникова Евгения Вениаминовна

Мать ребёнка: Бася Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бобовников Лев Вениаминович

Мать ребёнка: Бася Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бобовникова Мара Вениаминовна

Мать ребёнка: Бася Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бася Иосифовна

Смерть
Неизвестно

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