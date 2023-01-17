Литвинов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.01.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Литвинова Зинаида Тимофеевна
Верхняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
07.06.1963
Дочь: Рельянова Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Литвинова Зинаида Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно