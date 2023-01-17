Литвинов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвинов Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
1963 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.01.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Литвинова Зинаида Тимофеевна

Верхняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
07.06.1963

Дочь: Рельянова Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Литвинова Зинаида Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Литвинова Зинаида Тимофеевна

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