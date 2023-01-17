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Перевозчиков Евгений Григорьевич

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Место рождения

Бисул Кучес, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1912

Дата смерти

1967

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Бисул Кучес, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1932

Сын: Перевозчиков Анатолий Евгеньевич

Мать ребёнка: Перевозчикова Ульяна Федоровна

Бисул Кучес, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Павлова Валентина Евгеньевна

Мать ребёнка: Перевозчикова Ульяна Федоровна

Бисул Кучес, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Ирина Евгеньевна

Мать ребёнка: Перевозчикова Ульяна Федоровна

Бисул Кучес, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1948

Дочь: Эмилия Евгеньевна

Мать ребёнка: Перевозчикова Ульяна Федоровна

Бисул Кучес, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Перевозчикова Ульяна Федоровна

Бисул Кучес, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перевозчикова Ульяна Федоровна

Смерть
1967
Бисул Кучес, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
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