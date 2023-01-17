Перевозчиков Евгений Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1912
Дата смерти1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1932
Сын: Перевозчиков Анатолий Евгеньевич
Мать ребёнка: Перевозчикова Ульяна Федоровна
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Павлова Валентина Евгеньевна
Мать ребёнка: Перевозчикова Ульяна Федоровна
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Ирина Евгеньевна
Мать ребёнка: Перевозчикова Ульяна Федоровна
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Эмилия Евгеньевна
Мать ребёнка: Перевозчикова Ульяна Федоровна
Рождение ребёнка
1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Перевозчикова Ульяна Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1967